IN BEELD - Kampioen Club Brugge begint aan voorbereiding: "Ze maakten gedreven indruk"

"Het is normaal dat er nog wat afval in het spel zat. We gaan nu weer op balbezit trainen om dat gevoel te laten terugkeren."

Coach Nicky Hayen was "heel blij" om terug te zijn. "Het is fijn om weer samen te zijn met de spelers", zei hij. "We gaan proberen voort te bouwen op onze prestaties van vorig seizoen."

Hayen krijgt iets minder dan een maand om zijn ploeg klaar te stomen. Op 20 juli staat de Belgische Supercup al op het programma tegen vicekampioen Union.

"Het is belangrijk om de ideeën rustig in te slijpen. We willen vanaf de eerste wedstrijd klaar zijn en elke wedstrijd winnen."

De landskampioen is dus ambitieus. "We willen altijd winnen, die verwachtingen mogen er ook zijn. Dat is de mindset die we elke week willen brengen."