IN BEELD - De eersteklassers maken zich klaar voor een nieuwe jaargang in de Jupiler Pro League

Terwijl het EK nog volop aan de gang is, maken onze eersteklassers zich al op voor een nieuw seizoen aan de top van het Belgische voetbal. De ene club hield het voorlopig nog bij de gymzaal, de andere zette dan weer de eerste stapjes op het veld. Een overzicht.

Anderlecht was er al vroeg bij en organiseerde afgelopen zaterdag al een eerste groepstraining. We herkennen onder meer Mario Stroeykens en Kilian Sardella. Het Deense galjoen is nog niet te bespeuren. Zij komen nog uit voor hun land op het EK voetbal.