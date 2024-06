Wankele defensie baart Arthur Theate geen zorgen: "Die kleine foutjes vangen we collectief op"

zo 23 juni 2024 13:31

De Rode Duivels liggen na hun overwinning tegen Roemenië weer helemaal op koers op het EK voetbal. Een dag na de 2-0-zege sprak Arthur Theate de pers toe. De linksachter had het onder meer over de Belgische defensie.

België hield gisteren de nul tegen Roemenië, maar het was soms toch maar met hangen en wurgen én dankzij een goeie Koen Casteels. "Je hebt altijd wel foutjes", zegt Arthur Theate. "Wij moeten er gewoon voor zorgen dat die foutjes geen consequenties krijgen. We moeten het collectief opvangen." "Details zullen beslissend zijn in zo'n toernooi. Tegen grote ploegen betaal je dit soort foutjes wellicht cash." Theate voelt zich goed in de huidige samenstelling van de verdediging, met hijzelf in een iets meer defensieve rol en Timothy Castagne aan de rechterzijde meer aanvallend. "Zo hebben we het in de kwalificaties en de voorbereiding ook gedaan. Als ik meer in positie blijf, helpt dat Jeremy Doku meer. Die kan zich dan meer uitleven."

De bondscoach staat open voor input van zijn spelers. Hij begrijpt ons en we geloven in zijn ideeën. Arthur Theate

"De coach heeft een duidelijk tactisch plan. Als we dat goed uitvoeren, is er geen reden waarom het plan niet zou lukken. Bovendien staat hij open voor input van de spelers. Je kunt met hem in dialoog gaan. Hij begrijpt ons en wij geloven in zijn ideeën." Algemeen vindt Theate dat de prestatie van de Belgen in stijgende lijn gaat. "In tegenstelling tot de match tegen Slovakije maken we nu zelf de snelle openingsgoal." "Maar er was ook hoge pressing, snelle balrecuperatie, veel duelkracht. En er was efficiëntie, want we hebben 2 keer gescoord."

Theate: "Voel me mentaal en fysiek nog fris"