Geen familiebezoek voor Arthur Theate vandaag: "Sorry, maar ik verkies om wat extra te rusten vandaag"

Of Arthur Theate de enige Rode Duivel is die vandaag geen bezoek ontvangt, weet de linksback niet. Maar het was wel een bewuste keuze om zijn familie niet te zien.

"Dat hebben we samen beslist", vertelt hij aan Sporza. "Ik heb hen gisteren in Keulen een halfuurtje gezien en woensdag zie ik hen ook al opnieuw. Voor hen was het ook ver om vandaag naar Stuttgart te komen."

Theate heeft zelf ook een korte nacht achter de rust. "We waren rond 3.30 uur terug in het hotel. En na een wedstrijd is het altijd moeilijk om in te slapen. Daarom verkies ik vandaag wat extra rust, dat vind ik belangrijk."

"Mijn familie hoeft zich dus niet schuldig te voelen dat ik misschien de enige ben die vandaag geen bezoek krijgt. Het is mijn eigen keuze. Ik wil vandaag rusten, sorry", zegt hij met een glimlach richting familie.