Dat is fussball gemist? Kijk naar aflevering 10 met Bavo Mortier, Arnar Vidarsson en Alexandre Mestag

Aflevering 10

Römantiek in Dat is Fussball. Bavo Mortier nam zijn (EK)-crush mee, Alexandre Mestag deelde zijn liefde voor een onverwachte Zwitserse held en ook Arnar Vidarsson vertelde over een opvallende date. "Ik heb ooit een uur over tactiek gesproken met de IJslandse president in een jacuzzi", klonk het verrassend. Verder zag het panel ook een opvallende evolutie in de haat-liefdeverhouding van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels.