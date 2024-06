"Amai, dat stinkt" - Dat is fussball proeft augurkensap, maar het wondermiddeltje valt allerminst in de smaak

Geen betere manier om de deugddoende overwinning van de Rode Duivels te vieren met ... augurkensap. Sidekick Ilias El Kostit trakteerde Hannah Eurlings, Franky Van der Elst en Tess Elst in Dat is fussball op het nieuwe tovermiddel tegen krampen, maar in de smaak viel het allerminst. Van der Elst kroop zelfs onder de tafel om de walging op zijn wangen te verstoppen.