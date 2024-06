Bondscoach Tedesco na bevrijdende winst tegen Roemenië: "Jongens, we waren hiervoor al indrukwekkend"

Een opgeluchte bondscoach, dat zien we graag. Na de 2-0 tegen Roemenië zag Domenico Tedesco zijn wedstrijdplan opnieuw werken, zijn team opnieuw presteren, maar ook doelpunten uitblijven: "Als we sneller en meer scoren, wordt alles makkelijker."

"Soms was de doelman ook geweldig, of zat de verdediger ertussen met een laatste tackle. Het is een beetje van alles."

De Duitser blaast. Er waren veel kansen, grote kansen, maar uiteindelijk zijn er maar twee doelpunten in twee wedstrijden. "De drie punten zijn belangrijk, maar vier of vijf keer scoren was mogelijk. Het was fantastisch dat we mogelijkheden creëren en geduldig blijven, maar we moeten de wedstrijd dood doen."

"Ik ben heel blij, heel opgelucht, uiteraard", bood Tedesco zich aan. Hij zag zijn Duivels Roemenië bij de keel grijpen: "We controleerden de hele match. Alleen het uitblijven van de goals is een minpunt deze wedstrijd."

We hebben een zelfzekere bondscoach, die steeds zijn eigen mening heeft en vasthoudt. Dat levert soms discussie op, zoals nu met Ruben Van Gucht die vroeg of "dit" nu het België was dat hij wou zien.

"Jongens, we waren de eerste wedstrijd al op niveau. Ik begrijp dat het resultaat anders is, maar ik heb jullie al gezegd dat de eerste wedstrijd indrukwekkend was."

De loopcijfers waren hoger deze keer, maar dat is maar één cijfer voor Tedesco: "De eerste match was echt al goed, kijk maar eens naar het aantal en de kwaliteit van de kansen in die match. De kilometers bepalen niet alles. Het gaat ook om balbezit, hoe je de match controleert, hoeveel de tegenstander de bal heeft. Het is wiskunde."