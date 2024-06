Olympische Spelen draaien programma om: eerst atletiek, dan zwemmen in Los Angeles

Revolutie tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles: het atletiektoernooi verhuist naar de eerste week en het zwemtoernooi naar de tweede week. De marathon blijft wel in het slotweekend staan.

Sinds jaar en dag, ook deze zomer in Parijs, trappen de Olympische Spelen af met het zwemtoernooi. Daarna staat het atletiektoernooi op het programma.

Over 4 jaar in Los Angeles draaien ze de rollen om. De internationale atletiekfederatie World Athletics is in haar nopjes.

"We zijn opgewonden om deze visionaire wijziging te ondersteunen", zegt voorzitter Sebastian Coe.

"Door atletiek prioriteit te geven in de eerste week, zal het de beklijvendste start ooit worden voor de Spelen. Zo kunnen we wereldwijd een publiek bereiken en vasthouden voor de rest van de olympiade."

Opvallend is wel dat de marathon in het slotweekend van de Spelen blijft, een volle week na het einde van het atletiektoernooi. Op die manier wordt vastgehouden aan een traditie die al bestaat sinds de eerste moderne Olympische Spelen in 1896, met de uitreiking van de marathonmedailles tijdens de slotceremonie.