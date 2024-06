Nummer 2 Carlos Alcaraz voelt zich "opgejaagd" door nieuwe shotklokregel: "Erover praten met ATP"

Carlos Alcaraz is alvast geen voorstander. De Spaanse nummer 2 van de wereld vertelde dat hij geen tijd had om zijn vertrouwde routines tijdens een match te volgen. Hij sprak er stoelref Mohamed Lahyani op aan.



"Hij zei me dat er een nieuwe regel is, waarbij de klok nooit stopt. Als een punt afgelopen is, gaat de klok meteen weer lopen", legde Alcaraz uit.



"Ik denk dat dat iets slechts is voor de spelers", voerde hij zijn anti-betoog. "Ik maakte het punt af aan het net en had geen tijd om ballen te vragen. Ik bedoel niet dat ik geen handdoek kan gaan halen... Het voelt alsof ik geen ballen kan gaan vragen."



"Het is bizar. Ik heb enkel tijd om 2 ballen te vragen en niet te stuiteren. Ik heb dit nog nooit in het tennis gezien."



"Als je een lang punt gespeeld hebt of het afgemaakt hebt aan het net, wil je even naar die handdoek toe of wil je gebruikmaken van je routine. In mijn geval betekent dat 4 ballen vragen, mij concentreren op het volgende punt, botsen met de bal en zo goed mogelijk serveren."



Alcaraz ervaart de shotklok helemaal anders nu: "Ik voelde me de hele tijd opgejaagd. Ik had geen tijd om te stuiteren en mijn routines te doen."



Volgens de ATP zou een scheidsrechter wel de mogelijkheid hebben om de shotklok op pauze te zetten los van de speler of het toernooi.



Alcaraz kreeg de vraag of hij de ATP zal aanspreken over de materie. "Ik heb het nog niet gedaan, maar ik zal het zeker doen." Alcaraz won Roland Garros en verdedigt in Wimbledon, dat op 1 juli begint, zijn titel.