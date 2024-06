Heleen Jaques vindt bij AA Gent Ladies nieuwe uitdaging als hoofdcoach

In maart gingen Heleen Jaques en Club YLA in onderling overleg uit elkaar. Veel extra uitleg werd er niet gegeven bij de breuk, maar met een vierde plek in de reguliere competitie én de bekerfinale (die Club uiteindelijk won) had Jaques in Brugge een goed parcours gereden.

Nu, drie maanden later, gaat de voormalige Red Flame een nieuwe uitdaging aan als hoofdcoach. De 36-jarige Jaques wordt trainer bij AA Gent, afgelopen seizoen vijfde in de Lotto Super League.

"KAA Gent Ladies is een club die gekend staat voor hun opleiding van jonge speelsters en jonge coaches. Ik ben de club dankbaar voor de kans om met deze talentvolle groep aan de slag te gaan", reageert Jaques.

"Verder kijk ik er enorm naar uit om het project binnen Gent mee te ondersteunen. Het voelt ook heel vertrouwd om terug te kunnen werken met de mensen met wie ik mijn carrière als speelster in schoonheid kon beëindigen."