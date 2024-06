Kylian Mbappe verschijnt met "ninjamasker" op training: "Doen alles opdat hij kan spelen tegen Nederland"

Het was dé vraag van de voorbije dagen: zou Kylian Mbappé kunnen spelen tegen Nederland en welk masker zou hij dan dragen?



Op beide vragen is vandaag, één dag voor het duel, een antwoord gekomen. Tijdens de laatste training van Frankrijk trok Mbappé plots een tricolore masker aan, mét zijn initialen, een Frans haantje en zijn rugnummer 10 erop.



Bondscoach Didier Deschamps liet op zijn persconferentie uitschijnen dat hij gewoon op zijn talisman rekent. "Het gaat de goeie kant uit. We doen er alles aan opdat hij zou kunnen spelen."

Antoine Griezmann hoopt alvast dat zijn maatje erbij zal zijn. "Hij is een van de beste spelers ter wereld. Zijn aanwezigheid alleen al kan een merkelijk verschil maken."