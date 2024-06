Een simpele vraag, maar schijnbaar een lastig antwoord: Hein Vanhaezebrouck heeft even geen pasklaar antwoord

do 20 juni 2024 11:49

Hein Vanhaezebrouck had bij één dilemma geen pasklaar antwoord.

Hein Vanhaezebrouck, Charles Vanhoutte en Thomas De Smet schoven woensdag aan bij Dat is fussball. Zo kwamen we te weten dat Vanhoutte vorige zomer bijna bij AA Gent belandde en dat ook Vanhaezebrouck wel eens met zijn mond vol tanden staat. Bekijk hier de opvallendste fragmenten.

"Elke ploeg heeft type Vanhoutte nodig"

Charles Vanhoutte heeft er net zijn eerste seizoen bij Union opzitten, nadat hij vorige zomer de overstap gemaakt had van Cercle Brugge. Maar de middenvelder had net zo goed bij KAA Gent kunnen belanden. "Dat was zeker mogelijk", glimlacht toenmalig Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "Maar er moest een beslissing genomen worden. Er was één ploeg die talmde en dat waren wij. Ik snap dat hij niet kon blijven wachten." Vanhaezebrouck heeft Vanhoutte nog steeds hoog zitten en geeft hem de raad om wat minder bescheiden te zijn. "Hij mag wat meer overtuigd zijn van zichzelf. Wat meer in zichzelf geloven. Bescheiden zijn is een mooie deugd, maar in het voetbal moet je je soms ook eens laten gelden." Volgens Vanhaezebrouck hebben alle ploegen een type Vanhoutte nodig. "Maar bij Frankrijk heet die dan Kanté. Zulke spelers maken misschien geen doelpunten en ze brengen ook geen goals aan, maar je hebt ze wel nodig voor het evenwicht."

Vanhoutte Rode Duivel? "Nog wat verbeteren"

De concurrentie op het middenveld bij de Rode Duivels is niet min. Ziet Charles Vanhoutte een toekomst voor zichzelf bij de nationale ploeg? "Ik denk dat ik nog een beetje moet verbeteren", klinkt het bescheiden. "Maar zeg nooit nooit." "Ik wil het hoogste mogelijke eruit halen, maar ik ben ook realistisch en nuchter. Op dit moment zijn er spelers die het meer verdienen dan ik. Ik had voor dit EK geen telefoontje verwacht van de bondscoach."

Op dit moment zijn er spelers die het meer verdienen dan ik. Charles Vanhoutte

Hein Vanhaezebrouck vindt Vanhoutte weer te bescheiden en trekt een parallel met Yves Vanderhaeghe. "Die was ook een beetje ondergewaardeerd, maar had ook heel veel kwaliteiten", herinnert Vanhaezebrouck. "Yves was ook een voetballende 6, die pas laat de stap gezet heeft naar een grote ploeg. Daarna is hij ook nog sterkhouder geworden bij de Rode Duivels. Ik denk dat dit een beetje hetzelfde verhaal is."

Misschien zou het goed zijn om ook spelers in aanmerking te nemen die in België spelen, maar wel beter aan de bal zijn. Vanhaezebrouck breekt een lans voor Vanhoutte

"Charles is nog iets jonger nu, maar ik zie voor hem zeker mogelijkheden om op termijn opgeroepen te worden. De laatste match in zijn positie was niet echt heel geslaagd", merkt hij fijntjes op.

"Misschien zou het goed zijn om daar ook spelers in aanmerking te nemen die wat minder gekend zijn. Die in België spelen, maar wel beter aan de bal zijn. En die misschien wel onze sleutelspelers makkelijker gaan vinden dan nu het geval was."

Een sprakeloze Hein Vanhaezebrouck? Het bestaat

Net als de Rode Duivels krijgt ook het Dat is fussball-panel om de uitzending af te ronden nog een rondje duivelse dilemma's voorgeschoteld. Bij de vraag welke EK-ploeg Hein Vanhaezebrouck zou willen coachen blijft het - tegen de natuur van de trainer in - plots erg stil. Na een voorzet van Vanhoutte komt Vanhaezebrouck na lang twijfelen bij Oostenrijk terecht. Een sprakeloze Hein Vanhaezebrouck: dat hadden we nog niet vaak gezien.