VIDEO - F1-rijder Charles Leclerc draagt olympische vlam in thuisstad Monaco

Gisteren heeft F1-coureur Charles Leclerc de olympische vlam in zijn thuishaven gedragen. De Monegask mocht de toorts in de straten van Monaco tonen. Het hoogtepunt van de olympische fakkeltocht is het ontsteken van de vuurschaal in Parijs tijdens de openingsceremonie van de Parijse Spelen op 26 juli. Bekijk hieronder de beelden.