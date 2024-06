Wie heeft welk resultaat nog nodig om zich te kwalificeren? Een stand van zaken in alle EK-poules

Money time op het EK. De slotspeeldag van de groepsfase schept stilaan duidelijkheid over het vervolg van het toernooi. Wie is al zeker van groepswinst? Wie wordt runner-up? En welke ploegen moeten nog ferm aan de bak? Ontdek hieronder een overzicht van alle standen in de verschillende poules.

Groep B: Alleen Spanje is al zeker in Groep des Doods

Krijgen we Mbappé nog te zien in de groepsfase?

Pas op, in het geval dat beide wedstrijden eindigen in een gelijkspel, zullen de vier teams eindigen met vier punten. De volgende scenario's zouden dan van toepassing zijn:



A. Als beide gelijke spelen dezelfde score hebben, of als België tegen Oekraïne eindigt in een gelijkspel met minder doelpunten dan Slowakije tegen Roemenië, wordt de rangschikking bepaald op basis van doelpuntensaldo en gescoorde doelpunten, als volgt:

Roemenië België Slowakije Oekraïne

B. Als de twee gelijke spelen verschillende uitslagen hebben, worden de volgende scenario's verwacht:

Als België tegen Oekraïne eindigt in 1-1 en Slowakije tegen Roemenië eindigt in 0-0, of elke combinatie van resultaten waarbij België precies één doelpunt meer scoort dan Roemenië in zijn gelijkspel, zouden België en Roemenië de eerste twee posities in de groep innemen, maar zouden ze gelijk staan qua doelpuntensaldo en gescoorde doelpunten. In dat geval wordt het onderlinge resultaat opnieuw toegepast op die twee teams, wat betekent dat België boven Roemenië zou eindigen omdat ze hun directe wedstrijd gewonnen hebben. Slowakije zou dan derde worden en Oekraïne vierde op basis van doelpuntensaldo.

In alle andere scenario's zouden Roemenië en België de eerste twee posities in de groep innemen, gerangschikt op basis van gescoorde doelpunten. België wint de groep als ze twee (of meer) doelpunten meer scoren dan Roemenië in hun gelijkspel; Roemenië zou de groep winnen als ze meer doelpunten scoren dan België in hun gelijkspel. Slowakije zou op basis van doelpuntensaldo boven Oekraïne eindigen op de derde plaats.