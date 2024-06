VIDEO - 1 op 3 van alle doelpunten op het EK is een afstandsschot: "Ik ben blij dat ze terug zijn"

Doelmannen, wees gewaarschuwd. Er is een opmerkelijke trend aan de gang op dit EK. In Dat is Fussball haalde Thomas De Smet een opvallende statistiek naar boven: zo zijn 1 op de 3 doelpunten op dit toernooi al afstandsschoten geweest. "Normaal is dat maar een procentje, ofzo", is ook doelman Hendrik Van Crombrugge verrast. Bekijk hieronder een compilatie van alle "screamers".

"Ik ben echt blij dat ze terug zijn", glimlacht Thomas De Smet in Dat is Fussball. "Ik vind dat echt het leukste om naar te kijken."

Was het je ook al opgevallen? Dit EK vallen er verdacht veel doelpunten van buiten de grote rechthoek. Een duik in de statistieken leert ons het exacte aantal: 11 op 34. Ofwel goed voor een derde van de doelpunten.

Ook Hendrik Van Crombrugge - doelman, maar grote fan van een "goede screamer" - is toch verrast over het aantal.



"Dat is echt heel veel, hoor", krabt hij zich in de haren. "Wanneer wij statistieken krijgen over onze wedstrijden, gaat dat bij doelpunten van buiten de grote rechthoek normaal maar over één procentje."

Al ziet de goalie van Genk al snel een verband. "Veel wedstrijden op dit EK zijn in balans en worden niet door één ploeg gedomineerd. Enkel Duitsland kon dat. En dan moet het wel van afstandsschoten komen, natuurlijk. Ik word er zelf ook helemaal zot van wanneer ploegen de bal in de goal willen lopen. Schiet gewoon eens."



Want een wijs man zei ooit: niet geschoten, is altijd mis.



Nu meer dan ooit, zo blijkt.