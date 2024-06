Kijk naar Dat is fussball met Hendrik Van Crombrugge, Gert Verheyen en Thomas De Smet

Sterren komen, sterren gaan, alleen Cristiano Ronaldo blijft bestaan. Vraag dat maar aan Kylian Mbappé, zijn idolaat en troonopvolger bij Real Madrid. Want aan de tafel van Dat is fussball stelden Hendrik Van Crombrugge, Gert Verheyen en Thomas De Smet de vraag: "Is Frankrijk niet beter af zonder zijn superster?"