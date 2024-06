Sporza Daily onderzoekt het potentieel van Jarno Widar (Girowinnaar bij beloften): "Meer type-Pidcock dan type-Pogacar"

Jarno Widar (18) maakte afgelopen week naam en faam door de Giro Next Gen op zijn naam te schrijven. Waar ligt de toekomst van de groeibriljant van Lotto-Dstny? Sporza Daily sprak over Widar met zijn sportief manager Kurt Van de Wouwer, bondscoach Serge Pauwels en Widars kamergenoot Milan Donie.

Bij elk nieuw opkomend wielertalent worden te pas en soms ook te onpas vergelijkingen gemaakt met toprenners.



Ook de 18-jarige Jarno Widar, de jongste winnaar van de Baby Giro, kan niet ontsnappen aan die vergelijkingen.



"Ik heb al links en rechts de vergelijking zien passeren met Tadej Pogacar. Je moet natuurlijk alles in zijn perspectief plaatsen", relativeert Kurt Van de Wouwer, sportief manager bij Lotto-Dstny.



"Maar de Giro voor beloften winnen is ongetwijfeld een bewijs van het supertalent dat Jarno Widar is."