Alec Segaert ruikt unieke kans op Belgische tijdrittitel: "Maar Wout en Remco had ik er liever bij gehad"

"Al had ik Remco, Wout en Yves er morgen het liefst bij gehad. Het is altijd leuker als je je kan meten met iedereen."

Vorig jaar was een heel zotte BK-week.

Vorig jaar was een heel zotte BK-week.

Dat Segaert het favorietenkroontje op zijn hoofd krijgt, heeft veel te maken met zijn prestatie van een jaar geleden.

Met een 2e plek achter Wout van Aert kroonde hij zich toen op zijn 20e tot vice-Belgisch kampioen tijdrijden.



3 dagen later deed de student burgerlijk ingenieur dat kunstje gladjes over op het BK op de weg. Segaert was toen de enige die Evenepoel kon bijbenen.

"Dat was echt een heel zotte week. Die 2e plek in de tijdrit was mede door de val van Remco", klinkt het bescheiden.

"Die 2e plek voor eigen volk in Izegem maakte het dubbel zo zot. Ik ben nog altijd heel trots op die 2 zilveren medailles."