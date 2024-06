VIDEO - Fenomeen Caitlin Clark wordt opnieuw ongenadig aangepakt

In de WNBA heeft Caitlin Clark gisteren opnieuw van zich laten spreken. Met een topprestatie zette ze nog wat meer records op haar naam. Al ging het na de wedstrijd maar over 1 situatie: Clark werd tijdens een drive naar de ring langs achteren op haar hoofd geslagen.

Caitlin Clark werd de afgelopen weken al een paar keer stevig "welkom geheten" in de WNBA.

Clark liet de slag niet aan haar hart komen. Ze scoorde 23 punten, plukte 8 rebounds en gaf 9 assists in 36 minuten.

Daarmee wordt ze de snelste speelster ooit in de WNBA die meer dan 200 punten maakte, meer dan 75 rebounds plukte en meer dan 75 assists gaf. Ze deed dat in 15 wedstrijden, een wedstrijd sneller dan Shannon Johnson in 1999.

Dat was niet het enige record dat Clark gisteren brak.

Omdat ze meer dan 2 blocks uitvoerde, werd ze ook de eerste rookie die in een wedstrijd meer dan 20 punten maakte, 8 rebounds plukte, 9 assists gaf en dus 2 blocks uitvoerde.

De ploeg van Caitlin Clark, Indiana Fever, won de wedstrijd uiteindelijk ook van Chicago Sky. Het werd 91-83.