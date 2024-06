Ex-speler Nuri Sahin nieuwe coach van Dortmund, clublegende Mats Hummels vertrekt

Lang is Dortmund niet bij de pakken blijven zitten. Nadat Edin Terzic zijn afscheid had aangekondigd bij de Borussen, heeft de club al een niewe T1 beet. Ex-speler en huidig T2 Nuri Sahin zal volgend seizoen de lijnen uitzetten. Hij tekende een contract tot 2027. Clublegende Mats Hummels verlaat dan weer de club.

Als ex-speler kent hij de club en is hij vertrouwd met het Dortmund-DNA. We zijn ervan overtuigd dat de juiste man is op de juiste plaats.

Als ex-speler kent hij de club en is hij vertrouwd met het Dortmund-DNA. We zijn ervan overtuigd dat de juiste man is op de juiste plaats.

"Vanaf dag één gaan we met veel energie en passie werken om er alles uit te halen."

Sportief directeur Lars Ricken benadrukte zijn vertrouwen in de kersverse coach: "We zijn zeer blij om een jonge trainer de verantwoordelijkheid te geven van hoofdcoach. Als ex-speler en voormalig T2 kent hij de club en is vertrouwd met het Dortmund-DNA. We zijn ervan overtuigd dat de juiste man is op de juiste plaats."

Eerder vervulde Sahin tussen oktober 2021 en december 2023 de rol van hoofdcoach bij het Turkse Antalyaspor, terwijl hij het eerste seizoen ook nog actief was als speler.