VAR-beslissingen worden tijdens het EK op grote schermen uitgelegd aan toeschouwers

Voetbalfans krijgen op het EK in Duitsland meer uitleg over de beslissingen van de videoscheidsrechter. Roberto Rosetti, de baas van de scheidsrechterscommissie van de UEFA, zei dat op schermen in de stadions in Duitsland "technische uitleg" zal worden gegeven over de beslissingen van de VAR, om zo het begrip van de supporters te verbeteren.

Scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti vertelde tijdens een briefing over de arbitrage in de Allianz Arena in München dat "na interventie van de VAR de technische uitleg zal worden getoond op de schermen in de stadions".

De verklaring voor de beslissingen zal ook beschikbaar gemaakt worden voor de commentatoren, die hun kijkers en luisteraars dan kunnen briefen.

Rosetti zei ook nog dat scheidsrechters in het veld uitleg kunnen geven aan de aanvoerders van de teams. Andere spelers die de beslissing in twijfel trekken of om uitleg vragen, kunnen een sanctie krijgen.

Die regel werd ook toegepast in de drie finales van de Europese clubtoernooien, liet de UEFA weten. Hierbij werden twee gele kaarten in de finale van de Champions League uitgedeeld, twee in de Europa League en één in de Conference League.

"We doen dit voor de volgende generaties", legde Rosetti uit. "Voor het voetbal, en het imago van het voetbal, voor de jonge spelers en de jonge scheidsrechters."

Bij de ploegen waar de keeper de aanvoerder is, zoals Italië en Slovenië, wordt een veldspeler uitgekozen als aanspreekpunt.