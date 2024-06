Nieuwkomer Dender traint nu al voor start van de competitie: "We zitten er niet mee in"

De kalender voor de komende voetbalcompetitie werd gisteren nog maar voorgesteld en het EK moet nog beginnen, maar maandag heeft Dender de trainingen al hervat. De promovendus blijft bescheiden. "De uitdaging om ons te handhaven is heel groot."

Pas sinds gisteren weet Dender wie het mag bekampen tijdens zijn wittebroodsweken op het hoogste niveau.

Dinsdag werd de competitiekalender onthuld en vrijdag begint het EK, maar Dender is nu al uit de startblokken geschoten.

Maandag werd de spelersgroep op het trainingsveld verwacht, weliswaar de terreinen van Denderleeuw, aangezien de eigen grasmat nog wordt aangelegd.

"We zitten er niet mee in", klinkt het bij de spelersgroep over de vroege aanvangsdatum van hun voorbereiding. "Iedereen keek er naar uit."

Stuurman Vincent Euvrard heeft het stokje overgenomen van Timmy Simons. "Dat we nu al trainen is vroeg en niet vroeg."

"Op 19 april hebben deze jongens hun laatste match gespeeld. Ze hebben 7 weken vakantie gehad, nu zitten we 7 weken voor het begin van de competitie."

Dender speurt nog naar een achttal versterkingen. De ambities zijn beperkt. "We zullen de kleinste club worden in de hoogste klasse met het kleinste budget. De uitdaging is heel groot om ons te handhaven."