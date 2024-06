Jerry West, boegbeeld van de LA Lakers dat model stond voor NBA-logo, is overleden

Jerry West kwam voor het eerst in de aandacht toen hij in 1960 met de Amerikaanse nationale ploeg, toen nog allemaal amateurs, olympisch kampioen werd in Rome, samen met onder meer Oscar Robertson. In de NBA-draft van datzelfde jaar werd ploegmaat Robertson als eerste gekozen, waardoor West als nummer 2 bij de Lakers belandde, die toen nog in Minneapolis speelden. Hij zou bij de Lakers zijn hele carrière de guard-positie, hetzij als point guard hetzij als shooting guard, bekleden. 14 seizoenen lang. En in elk seizoen werd hij tot All Star verkozen. West had de pech dat hij net moest spelen in de hoogdagen van de Boston Celtics, die 9 van de 10 titels in de jaren 60 wisten binnen te halen. Helemaal op het einde, in 1972 wist hij zelf toch ook eens NBA-kampioen te worden, aan de zijde van onder meer Wilt Chamberlain.

Na zijn spelerscarrière probeerde Jerry West het even als coach van de LA Lakers, maar na een paar jaar had hij door dat hij beter uit de verf kwam als bestuurder.



Pat Riley nam het als coach over van West, hij werd uiteindelijk algemeen directeur en samen smeedden ze een van de grootste dynastieën uit de NBA-geschiedenis, met spelers als Kareem Abdul-Jabbar en Magic Johnson.



Met een 6e titel nam West in 2000 afscheid bij de Lakers, om na een tussenstop bij Memphis aan een nieuwe dynastie te bouwen bij de Golden State Warriors.



Na twee titels op een rij bij de Warriors stapte West voor zijn laatste jaren zowaar over naar de andere club uit LA, de Clippers. Het is die club die zijn overlijden op 86-jarige leeftijd wereldkundig maakt.

"Hij was de verpersoonlijking van uitmuntendheid in het basketbal en een vriend voor iedereen die hem leerde kennen. Hij is vredig van ons heen gegaan in aanwezigheid van zijn vrouw Karen."