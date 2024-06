Geen Wout van Aert en Remco Evenepoel op onthoofd BK tijdrijden, ontdek wie wél meedoet

Het BK tijdrijden in Binche kan volgende week donderdag niet rekenen op titelverdediger Wout van Aert en wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel. Zij vertoeven op dat moment nog op hoogtestage. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky, de winnares van vorig jaar, wel van de partij.

Dat Remco Evenepoel niet van de partij zou zijn in Binche, was al langer geweten.



De wereldkampioen tegen de klok bleef na het Critérium du Dauphiné plakken in de Alpen voor een ultieme hoogtestage richting de Tour. Evenepoel zal er enkele Tour-etappes verkennen en keert pas terug net voor het BK op de weg.

Wout van Aert had het BK tijdrijden wel lang in potlood in zijn agenda staan. Maar door zijn tuimelperte in Dwars door Vlaanderen veranderde hij van koers.

De Belgische tijdritkampioen van vorig jaar probeert zich op hoogte in Tignes nog klaar te stomen voor een mogelijke Tour-deelname. Ook hij reist pas voor het BK op de weg af naar België.

Daardoor ligt de weg hemelsbreed open voor Alec Segaert (Lotto-Dstny) en Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) om een Belgische tricolore te veroveren.

Segaert was vorig jaar de runner-up. Yves Lampaert heeft al 2 Belgische tijdrittitels op zijn naam staan en etaleerde zijn groeiend vormpeil zondag met een tijdritzege in de Ronde van Zwitserland.

Misschien wordt Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) wel de 3e hond in het kegelspel. Vorig jaar stond de 25-jarige Belg als 3e mee op het podium. Een week geleden imponeerde Herregodts nog met een eerste tijdritzege in de ZLM Tour.