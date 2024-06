WK-topschutter Miroslav Klose gaat aan de slag als trainer van tweedeklasser FC Nürnberg

Ex-international Miroslav Klose gaat zijn trainersgeluk beproeven in eigen land. Na een jaar bij de Oostenrijkse eersteklasser SCR Altach wil hij als trainer doorbreken in zijn thuisland. De nummer 12 van de Zweiten Bundesliga reageerde opgetogen met de komst van de Duitser: "Hij is een volbloed voetballer die overal zelf hard voor heeft gewerkt en daarom ook een rolmodel is. Ik ken en waardeer hem al jaren, ik weet hoe hij werkt en hoe hij met spelers omgaat", aldus sportief directeur Joti Chatzialexiou.

Hij is een volbloed voetballer die overal zelf hard voor heeft gewerkt en daarom ook een rolmodel is

Hij is een volbloed voetballer die overal zelf hard voor heeft gewerkt en daarom ook een rolmodel is

"Met haar werk met jong talent heeft de club een geweldige basis waarop we willen voortbouwen. Ik ken en waardeer Joti al vele jaren. We zitten op dezelfde golflengte wat betreft mensen en de manier waarop we over voetbal denken. Nu is het tijd om aan de slag te gaan en het seizoen goed te beginnen."