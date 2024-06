Belgian Rocket Delphine Nkansa mist woensdag EK-finale door... examen: "Dat is toch echt absurd?!"

Een uitgelaten kwartet Belgian Rockets verscheen dinsdagochtend voor de camera van Sporza in het Stadio Olimpico in Rome. De Belgische vrouwen hadden zich zonet geplaatst voor de finale van het EK en met een chrono van 42"85 - een beste jaarprestatie - lonken ze plots ook naar de Spelen van Parijs.

En dus zit Nkansa straks op het vliegtuig naar huis. Voor de EK-finale van morgen krijgen Rani Rosius, Rani Vincke en Elise Mehuys het gezelschap van Janie De Naeyer of Lotte Van Lent.

Dat Nkansa noodgedwongen moet passen voor de finale van het EK kan bij voormalig atlete Eline Berings maar op weinig begrip rekenen. "Kan de federatie dan eens geen extra telefoontje doen?", vraagt onze cocommentator zich af.

"Het is toch echt absurd dat er voor iemand van dit niveau niet kan onderhandeld worden om dat examen te verplaatsen? Het is echt jammer. Stel je voor dat je de Spelen nog mist omdat je in de finale niet in je sterkste setting loopt en een ander land nog sneller doet."