Sergio Perez krijgt gridstraf van 3 plaatsen in Barcelona omdat hij met beschadigde wagen bleef rijden

Sergio Perez wordt bestraft voor rijden met brokken in Montréal. Hij bleef in zijn "aanzienlijk beschadigde" Red Bull rijden na een botsing tijdens de GP van Canada. Gevaarlijk, zo oordeelt de wedstrijdleiding. Dus moet de Mexicaan drie plaatsen prijsgeven tijdens de komende race in Barcelona.

De Canadese Grand Prix werd een nachtmerrie voor Sergio Perez.

De Mexicaan reed in alle anonimiteit achteraan, spinde in ronde 53 en beschadigde zo zijn achtervleugel. Hij besloot zijn Red Bull - op vraag van zijn team - naar de pitstraat te rijden voor een snelle herstelling, maar die was niet mogelijk.

Nu krijgt Perez een straf voor het doorrijden met een "aanzienlijk beschadigde" wagen die "verschillende koolstofvezelonderdelen verloor op de terugweg naar de pits".

Hij moet zo zijn Red Bull 3 plaatsen lager parkeren dan zijn positie in de kwalificaties op de startgrid van Barcelona. Zijn ploeg kreeg ook een boete van 25.000 euro voor het incident.

"Ik maakte een fout bij het ingaan van bocht 6. Ik raakte net de natte plek en als je dat eenmaal doet, is het echt game over", zei Perez over het incident voordat de straf was uitgedeeld.

"Voor mij was het een heel zwaar weekend, maar ik denk dat er een lang seizoen voor de boeg staat. We zullen terugkeren naar het oude niveau."