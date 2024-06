VIDEO - Snelwandelaarster juicht te vroeg voor brons op EK: "Daar sta je dan met die Spaanse vlag"

In de koers kennen we het fenomeen van te snel juichen, waardoor een andere er nog op de valreep overkomt. Vraag maar aan Wout van Aert, Tom Boonen of Lorena Wiebes. Maar het kan dus ook in de atletiek. De Spaanse Laura Garcia-Caro wist het brons op het EK snelwandelen in Rome al binnen, maar dat was buiten de Oekraïense Ljoedmila Oljanovska gerekend.

Italiaanse vreugde en Spaans verdriet in Rome.



Terwijl in de allereerste medaillerace van het EK Antonella Palmisano en Valentina Trapletti het gastland goud en zilver bezorgden in de 20 km snelwandelen, was Laura Garcia-Caro met een Spaanse vlag op haar schouders op weg naar brons.



Ze stak vlak voor de finish zelfs lachend haar vuist in de lucht, maar net op dat moment stoof Oljanovska haar nog voorbij.



"De Spaanse vlag een beetje te vroeg gekregen", was onze commentator David Naert live getuige van het voorval. "Waar kwam Oljanovska nog vandaan? Die heeft nog een straffe remonte gedaan, want aan de bevoorrading had ze de rol moeten lossen. Daar sta je dan met die Spaanse vlag. Ocharme."



Garcia-Caro liet ze dan ook maar wat snel en hevig balend vallen. "Die vlag zal de Oekraïense misschien extra gestimuleerd hebben. "Gij hier, met die vlag al..."", bedacht cocommentator Eline Berings.