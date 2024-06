Positieve signalen rond Van Aert opsteker voor geteisterde ploeg richting Tour: "Uijtdebroeks is geen optie"

Al sinds het voorjaar vertoeft Visma-Lease a Bike in de hoek waar de klappen vallen. Na de massale valpartij in de Dauphiné van gisteren moeten Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk de Tour uit hun hoofd zetten. "Brute pech", zucht Tiesj Benoot, die iets zoekt om hem aan op te trekken. "De signalen rond Van Aert en Vingegaard zijn wel positef."

"Dat is een groot woord, maar de afgelopen jaren kenden we een betere voorbereiding op de Tour", zegt Benoot.

Zo blijft er na de opgaven van Van Baarle en Kruijswijk minder keuze over voor de Tourploeg rond een al gehavende Jonas Vingegaard. Is het crisis bij de Nederlandse formatie?

"Dat de kopmannen uitvallen springt het meest in het oog en heeft ook de grootste invloed op de resultaten. Gisteren vielen er meer dan honderd renners. Er werden er 4 of 5 afgevoerd naar het ziekenhuis, waaronder twee van ons. Dat is brute pech."

De Belg zoekt én vindt wel iets om zich aan op te trekken.

"Langs de andere kant zijn de signalen die ik opvang van Wout van Aert en Jonas Vingegaard positief. We gaan ze ook nodig hebben. In onze brede kern zitten wel 8 competitieve renners die aan de start kunnen staan in Firenze. Ik hoop dat Wout erbij is."

"Die kans is zeker aanwezig", pikt ploegleider Grischa Niermann in. "Wout bereidt zich voor en het gaat goed. Al zijn hij en Jonas niet op het niveau van vorig jaar. We zullen zien hoe het evolueert de komende weken."

Maar ondanks de zware periode denkt de ploeg nog niet aan een andere Belg als superknecht.

"Cian Uijtdebroeks naar de Tour? Neen, dat is op dit moment geen optie", besluit hij.