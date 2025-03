Wout van Aert wijzigt plannen niet, Matteo Jorgenson voegt Gent-Wevelgem wel toe aan kalender

Wout van Aert kwam gisteren niet in het verhaal voor in de E3 Classic, zijn eerste wedstrijd na zijn hoogtestage. Achteraf werd dan ook geopperd dat de kopman van Visma-Lease a Bike nog Gent-Wevelgem zou kunnen rijden als extra prikkel.

"Ze moeten straks eens goed samenzitten met de trainer en bespreken hoe moe hij is. Of kan er nog best een laagje bovenop?", stelde commentator José De Cauwer.

Maar Visma-Lease a Bike wijzigt de plannen van Wout van Aert niet. Hij komt zondag niet in actie, maar zal woensdag wel Dwars door Vlaanderen afwerken als generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen.

Toch wijzigt de Nederlandse ploeg zijn selectie nog: de Amerikaan Matteo Jorgenson, gisteren 9e in de E3, neemt de plek van Loe van Belle over in Gent-Wevelgem.

Sprinter Olav Kooij blijft het speerpunt van de ploeg. De Nederlander werd dit seizoen al 8e in Milaan-Sanremo en heeft goede ervaringen met Gent-Wevelgem (6e en 8e).

"Hij heeft een nieuwe stap gezet in de klassiekers", stelt ploegleider Grischa Niermann. "Hij verdient onze volle steun. we gaan voor een sprint, maar in Gent-Wevelgem is het altijd een steekspel tussen aanvallers en sprinters."