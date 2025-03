Slechter kon de E3 niet beginnen na breuk in peloton: Wout van Aert en Mathieu van der Poel lange tijd in de achtervolging

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben in de openingsuren van de E3 Saxo Classic een stevig jasje moeten uitdoen. Het peloton scheurde na een valpartij in het prille begin in verschillende stukken. Van Aert moest zelf van fiets wisselen en werd tegen het einde van het eerste wedstrijduur op 3 minuten gesignaleerd van het uitgedunde eerste peloton. Op 111 kilometer van de finish vloeide alles weer samen.

Een val in de beginfase heeft de E3 Saxo Classic in een onverwachte richting geduwd. Het peloton viel in verschillende stukken uiteen.

Naast Wout van Aert was ook Mathieu van der Poel in de tweede groep beland. Na de val werd Ineos eventjes op kop van de eerste groep gemeld, daarna nam Groupama-FDJ er fors over.

Al werd Visma-Lease a Bike ook af en toe op kop van het eerste peloton gespot. Zij hadden Matteo Jorgenson mee en zetten Julien Vermote op kop.

Trokken ze meteen de kaart van de Amerikaanse wisselkopman en lieten ze Van Aert aan zijn lot over?

Of hoopten ze Van der Poel en zijn ploeg helemaal uit te roken voor de hellingenzone? Alpecin-Deceuninck moest alleszins vol aan de bak en kreeg steun van Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Waren ook mee in de eerste groep: onder meer Jasper Stuyven, Stefan Küng en Florian Vermeersch.

Op de Kanarieberg, op 111 kilometer van de finish, kwam alles weer bij elkaar. Maar dat het krachten gekost heeft, is duidelijk.

"We zien wel wie het laatst lacht", klonk het in de volgwagen van Alpecin-Deceuninck tijdens de tv-uitzending.