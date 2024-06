Casper van Uden houdt Gerben Thijssen makkelijk af en steekt tweede rit in ZLM Tour op zak

De eerste rit in lijn in de ZLM Tour is een prooi geworden voor Casper van Uden (Team dsm-firmenich PostNL). De Nederlander ging in een massasprint van ver aan en gaf iedereen makkelijk het nakijken. Gerben Thijssen strandde na een fotofinish op drie, zijn ploegmaat en landgenoot Rune Herregodts blijft leider na zijn tijdritzege van gisteren.

Na een test tegen de klok was het vandaag tijd voor een massasprint in de ZLM Tour. Die sprint was al besteld van bij de start, want nergens op het parcours tussen Middelburg en Wissenkerke was ook maar één bultje te vinden.

Toch trokken 4 avonturiers ten strijde, met daarbij landgenoot Victor Vercouillie. Even later zou ook nog een groepje van drie de oversteek maken.

Tevergeefs, want zoals zo vaak eindigde hun poging in de laatste 10 kilometer. Bij Intermarché-Wanty zetten ze leider Rune Herregodts netjes af in de laatste 3 kilometer, daarna trokken ze door voor rappe man Gerben Thijssen.

Maar die zou enkele minuten later zijn tanden stuk bijten op een oersterke Casper van Uden. De jonge Nederlander ging van ver aan en liet niemand meer in zijn buurt komen.

Het is al zijn derde zege van het seizoen, na eerdere overwinningen in de AlUla Tour en Rund um Köln.

Op duidelijke afstand sprintten Gleb Syritsa en Thijssen nog om plek twee. Onze landgenoot moest na een fotofinish zijn meerdere erkennen in Syritsa.

Rune Herregodts blijft wel leider in het algemene klassement.