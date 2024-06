"Plots zaten we in cel met lege maag": Nederlands gravelduo vertelt uniek "douche"-verhaal op parking in VS

Laurens ten Dam en Thomas Dekker zullen dubbel zo voorzichtig zijn de volgende keer dat ze het stof van hun lichaam spoelen. Na een trainingsrit voor de Unbound Gravel vorige week werden ze opgepakt door de Amerikaanse politie, omdat ze op een parking stonden te "douchen". "Terwijl we dat deden, hoorde ik iemand aan de overkant heel boos schreeuwen", vertellen ze sappig hun verhaal in een podcast.

Het plan van Dekker en Ten Dam: lekker op tijd naar de Verenigde Staten afreizen om op het parcours van de Unbound Gravel te trainen voor de grote dag.

In theorie een idee waar weinig op aan te merken valt. In praktijk zaten de twee Nederlandse ex-profrenners 24 uur later in de gevangenis van Oklahoma.

Laurens ten Dam en Thomas Dekker wilden zich na een lange training verfrissen op de parking van een Mexicaans restaurant. Dat met flessen water, want een douche was niet in de buurt.

"Nadat Thomas mij had afgespoeld verwisselde ik snel mijn broek tussen de autodeuren", vertelt Ten Dam in de podcast Live Slow Ride Fast.

"Maar terwijl ik dat doe, hoor ik aan de overkant iemand heel boos schreeuwen."