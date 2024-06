Nederlandse reus Geert Hammink moet Antwerp Giants naar nieuwe hoogtes stuwen

De Nederlander Geert Hammink (54) is de nieuwe coach van de Antwerp Giants. Hij heeft een contract van twee jaar ondertekend. Hammink volgt de Kroaat Ivica Skelin op.

Met Geert Hammink halen de Antwerp Giants een coach binnen die al heel wat op zijn palmares heeft staan, als speler en als trainer.

Als speler had de reus van 2,13 meter een eerder bescheiden NBA-carrière bij Orlando Magic en de Golden State Warriors. Ook in Europa speelde hij voor absolute topclubs zoals Cantu (Ita), Alba Berlin (Dui) - waar hij drie keer de titel won - en AEK Athene (Gri).

Als trainer heeft Hammink op korte tijd al veel successen geboekt. Bij Leiden werd hij in 2021 kampioen in eigen land tijdens zijn tweede jaar bij de club. Het volgende jaar won de ploeg het BNXT-kampioenschap nadat het nipt de Nederlandse titel had misgelopen.

In het seizoen 2022-2023 volgde een Duits avontuur als coach van Skyliners Frankfurt, maar dat werd geen succes.

Hammink volgt Ivica Skelin op als coach bij de Giants. De Kroaat was twee jaar lang trainer en won vorig jaar de Beker van België.

Bij de Antwerp Giants wacht Hammink de taak om de hegemonie van Oostende te doorbreken, dat maandag voor de 13e keer op een rij Belgisch kampioen werd.