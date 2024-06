Delegatieleider Team Belgium Olav Spahl: "We verwachten tussen de 150 en 160 Belgische atleten op de Spelen"

Op een persmoment naar aanleiding van de Olympische Spelen werden er 24 nieuwe atleten voorgesteld die officieel hun selectie voor de Spelen beethebben. De delegatieleider van Team Belgium, Olav Spahl, sprak er ook zijn ambities uit voor Parijs: "Meer top 8-plaatsen dan in Tokio is het eerste doel."

"Het gaat er voornamelijk om dat een atleet weet waar hij staat en wat hij mag verwachten. Zo weet een atleet zelf of hij al dan niet geplaatst is. De selectie is dan gewoon de officiële aankondiging."

Om zeker te zijn van een plek op de Olympische Spelen is het vaak niet genoeg meer om enkel te voldoen aan de internationale selectiecriteria. Daarom communiceert Spahl, op vraag van de atleten, zo transparant mogelijk over de interne selectiecriteria.

"Er komen nog zeker 99 atleten bij. Juni is dan ook nog een belangrijke maand voor sporten als tennis, golf, judo en atletiek. Uiteindelijk verwachten we tussen de 150 en 160 Belgische atleten op de Spelen."

De interne selectiecriteria zijn nodig omdat we in België met een luxeprobleem kampen. Voor een heel aantal sporten, zoals paardensport, wielrennen of ploegsporten, zijn er te veel atleten die in aanmerking komen voor de quotaplaatsen die de internationale federatie uitdeelt.



"Die selectiecriteria zijn strenger dan de internationale criteria, of de periode om zich te kwalificeren is korter. Het geheel van criteria kunnen we dan gebruiken als een waterval om tot een evidente beslissing te komen."

Dat die interne selectiecriteria nodig zijn, is eigenlijk een goed teken: het wil zeggen dat we als land nog altijd aan het groeien zijn.



"Zowel kwantitatief als kwalitatief zijn we de afgelopen jaren beter geworden. Onze ambitie in Parijs is dan ook om beter te doen dan in Tokio. We willen meer top 8-plaatsen dan de 26 in Tokio. Er zijn zelfs goede indicaties om te geloven dat we meer medailles zullen halen dan in Tokio (7)."



"Die medailles verwachten we te halen in dezelfde sporten als in Toko, namelijk hockey, atletiek, judo, paardensport en wielrennen. Elke andere medaille die erbij komt, is mooi meegenomen."



De finale selectie wordt bekendgemaakt op 6 juli.