Remco Evenepoel voelt zich steeds beter: "Ik wilde me mengen, maar had een leegloper in de laatste kilometers"

di 4 juni 2024 18:45

Remco Evenepoel voelt zich steeds beter in zijn sas. Op de korte slotklim was hij klaar om de benen te testen in de Dauphiné, maar een leegloper besliste daar anders over. Morgen lonkt de eerste echte test, met een tijdrit over 35 kilometer. Al is CEO van Soudal-Quick Step Lefevere de eerste om de druk af te houden: "Wat er ook gebeurt, we zullen niet in de touwen hangen."

"De dag was opnieuw goed, dat is heel positief. Ik wilde graag meedoen op het einde, maar ik zat de laatste drie kilometer met een leegloper. Het werd dus nog afzien met een platte band (lacht)."



Alleen maar gunstige signalen vanuit het kamp Evenepoel.



De Belgische kampioen voelt zich na zijn wederoptreden steeds meer op zijn gemak in het peloton en dacht zelf even om mee te doen voor de prijzen.



"Ik zat altijd goed gepositioneerd en had zelf het wiel van Primoz Roglic te pakken, maar toen voelde ik dus de druk vooraan weglopen", vertelde Remco aan onze man ter plekke.

Wat er in de Dauphiné ook gebeurt, we gaan niet in de touwen gaan hangen. Patrick Lefevere

Ook Patrick Lefevere kwam kijken, en zag dat het goed was.

"Ze doen mee zonder opvallend te zijn", opende de sterke man van Soudal - Quick Step.



"Wat er in de Dauphiné ook gebeurt, we zullen niet in de touwen hangen. Ik verwacht dat ook de rest van de rittenkoers goed gaat", klinkt Lefevere. "No worries", gevolgd door een figuurlijke knipoog.



"Morgen krijgt Evenepoel zijn eerste serieuze test. Dat zal een sowieso een leuke strijd worden."

Alles op Firenze

Dan staat er namelijk een tijdrit van 35 kilometer op het menu. Iets waar Remco Evenepoel zelf hard naar uitkijkt.



"Persoonlijk vind ik morgen een hele belangrijke. Om te zien hoe het met de schouder gaat, want we spreken toch over een inspanning van 45 minuten. Ik hoop dat mijn lichaam goed reageert."



De duiven moeten nu nog niet vliegen. Zo lang ze dat maar in Firenze doen. Patrick Lefevere