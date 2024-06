Joachim Gérard slikt snelle uitschakeling op Roland Garros door: "Medaille op Spelen blijft ambitie"

Joachim Gérard, in 2020 nog finalist in Parijs, had weinig meeval met de loting op Roland Garros . Hij stond in de eerste ronde al tegenover nummer 1 van de wereld Alfie Hewett.

De Brit, goed voor acht grandslamtitels, won vorig jaar de Australian Open en de US Open. Dit jaar verloor hij finale in Melbourne. Een moeilijke opdracht dus voor Gérard, die verloor met 6-1 en 6-3.

"Ik heb gemiddeld gespeeld", zei Gérard na afloop. "Er waren goede zaken en minder goede. En op dit niveau betaal je dat cash. Er waren momenten dat ik te veel fouten maakte. Ik ben teleurgesteld."

"De score is ook wat overdreven. Het had anders gekund, maar ik ben toch tevreden met wat ik heb laten zien. Ik heb een goede mentaliteit laten zien, ben tot het uiterste gegaan en heb er plezier in gehad. Ik moet gewoon meer solide zijn."

Voor Gérard zit het toernooi in de Franse hoofdstad er wel nog niet op. De Belg komt aan de zijde van de Spanjaard Martin De La Puente nog in actie in het dubbelspel. Eind augustus keert hij terug naar Parijs voor de Paralympische Spelen, waar hij hoopt op meer succes.

"Er zullen 48 spelers deelnemen dan", legde hij uit. "De hoofdtabel is meer open en dat laat me toe te groeien in het toernooi. Een medaille blijft de ambitie. Het is een van mijn grote doelen dit jaar."

"Er is een gat met de beste spelers ter wereld, maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet kan kloppen. Ik moet gewoon een goede dag hebben en erg constant zijn."