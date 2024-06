Stevige kluif voor Rode Duivels? Oekraïne houdt gastland Duitsland op brilscore in oefenpot

De Rode Duivels zijn alvast gewaarschuwd: Oekraïne wordt geen walk-over op het EK voetbal. In een oefenwedstrijd tegen Duitsland hielden de bezoekers de nul op het scorebord. Vooral het gastland beet zijn tanden stuk op een verbeten verdediging.

Dat het geen evidentie wordt voor de Belgen om te scoren, is nu al duidelijk.

De Duitsers weten weer hoe het voelt om hun tanden kapot te bijten op een stugge tegenstander. Die was Oekraïne, het land dat de Rode Duivels in de ogen kijkt op de slotspeeldag van de groepsfase.

Engeland rekende op zijn beurt wel af met Bosnië en Herzegovina in Newcastle. Het werd 3-0 dankzij doelpunten van Cole Palmer (60'), Trent Alexander-Arnold (85') en Harry Kane (89').

De Engelsen gaan in de groepsfase van het EK in groep C de strijd aan met Slovenië, Denemarken en Servië.