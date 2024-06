Niet alleen A-kern is kampioen: Club Brugge stoot Anderlecht van de troon met zijn jeugdwerking

Nóg meer goed nieuws voor Club Brugge. In het zog van de titelviering van de eerste ploeg viel ook de jeugdwerking van blauw-zwart in de prijzen. Na een grondige doorlichting pronkt Club NXT op de eerste plaats in de ranking van de jeugdlicentie van de Pro League. "Het succes van Club NXT wordt nu bekroond", klinkt het opgetogen in een statement.

Na jaren Neerpede ging de "trofee" voor beste jeugdopleiding van het land dit jaar naar Club Brugge.

Na de traditionele doorlichting prijkt de jeugdacademie van Club bovenaan de ranking in de jeugdlicentie van de Pro League. Club NXT kreeg in totaal 464,63 punten, wat 96% van de maximale score is.

Het bleef zo ruim voor Genk (444,41 punten) en Anderlecht (441,25) - dat vorig jaar nog het hoogste waarderingscijfer kreeg. Gent (409,51) en Standard (385,63) vervolledigen de top 5.

De score wordt gebaseerd op drie belangrijke pijlers: infrastructuur, staf/omkadering, en doorstroming/contracten.

Vooral op vlak van doorstroming en contracten scoort blauw-zwart dit seizoen sterk. En daar speelt zijn belofteploeg Club NXT een prominente rol in. Dit seizoen alleen werden 4 jeugdspelers de kans gegund om via de Challenger Pro League hun eerste stappen in het professioneel voetbal te zetten.



Komt daar nog bij: met Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, Chemsdine Talbi en Joaquin Seys werkten zes spelers van Brugse bodem mee aan het kampioenschap. Ook Antonio Nusa, Bi Abdoul Kader Yameogo en Joël Ordonez stroomden door via Club NXT.

"We hebben de voorbije jaren een omgeving gecreëerd waarin jonge spelers kunnen groeien en zich ontwikkelen tot professionele voetballers. Dat succes van Club NXT wordt nu bekroond", klinkt het opgetogen vanuit de Club.