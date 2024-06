Red Panthers kunnen Chinese muur niet slopen in matige tweede helft in Hockey Pro League

De eerste "thuis"nederlaag van de Belgische hockeyvrouwen is een feit. De Red Panthers hebben zaterdag in Antwerpen hun elfde wedstrijd in de Hockey Pro League tegen China (FIH 8) met 1-2 verloren. De Belgen - die opnieuw enkele nieuwe gezichten opvoerden - konden zich in een matige tweede helft niet doorzetten tegen het Chinese blok. Het was de eerste verliespartij voor de ogen van het Antwerpse publiek.

Geen nieuw Belgisch feestje voor de Red Panthers in Antwerpen.

De wedstrijden in de Hockey Pro League staan voor de Red Panthers volledig in het teken van de voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Daarom werd er vandaag opnieuw geroteerd.

Het was was dan ook duidelijk dat de Belgische hockeyvrouwen zoekende waren, maar in de eerste helft hielden ze toch mooigelijke tred met de gedisciplineerde Chinezen.

Halverwege de eerste helft zette Zixia Ou China op een 1-0 voorsprong na een strafcorner, maar Ambre Ballenghien bracht de Belgen met een gelukje weer langszij na een strafcorner rond minuut 40.



Maar in de tweede helft konden de Panthers zich niet doorzetten. Integendeel: Ning Ma bracht de bezoekers niet veel later weer op voorsprong. Daarna waren de Belgische vrouwen niet in staat om nog een slotoffensief in elkaar te knutselen. .

De Belgische vrouwen lijden zo hun eerste nederlaag in zes wedstrijden. Vorige week legden ze zowel India (FIH 9) als de Verenigde Staten (FIH 14) twee keer over de knie. Woensdag wonnen de Panthers nog na shootouts (3-2) van Australië (FIH 5). De wedstrijd was op 2-2 geëindigd.

Morgen/zondag zijn de Australiërs opnieuw de tegenstander van de Belgen in Antwerpen.

In de tussenstand staat België vijfde met zestien punten uit elf matchen. Eind juni zakken de hockeyvrouwen af naar Nederland voor de ontknoping van de Pro League, met twee partijen tegen het gastland (FIH 1) en twee tegen Groot-Brittannië (FIH 6).