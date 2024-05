Slechte ploegmaat? Ocon verdedigt zich na crash in Monaco: "Onjuiste beweringen en grove verdraaiingen"

Esteban Ocon moet dan toch niet op het strafbankje zitten tijdens de GP van Canada. Na zijn botsing met ploegmaat Pierre Gasly in Monaco heeft de Fransman wel veel haatberichten gekregen. "We zijn geen robots", repliceert hij.

Esteban Ocon en Pierre Gasly zullen nooit de beste vrienden worden en na de GP van Monaco al zeker niet meer. Ocon probeerde in de openingsronde zijn ploegmaat te grazen te nemen waar er geen plek was. Het resultaat: een botsing en einde race voor Ocon.

Teambaas Bruno Famin was razend en stelde dat er consequenties zouden volgen. Er was veel speculatie over een schorsing van Ocon, maar de Fransman zal in Canada toch achter het stuur van zijn Alpine mogen kruipen.

"Er is veel gezegd in de nasleep van de GP van Monaco. Ik heb veel steunberichten gehad, maar ik ben ook bedroefd over de vele negatieve berichten over mijn karakter, mijn rijstijl en mijn carrière", schrijft hij op Instagram.



"In mijn carrière heb ik al mijn deel incidenten gehad. Natuurlijk heb ik daarbij ook fouten gemaakt. We zijn geen robots, maar atleten die onszelf tot de limiet pushen."

"In de Formule 1 lopen de emoties soms hoog op, op een goede en slechte manier. Maar de valse beweringen en de grove verdraaiingen die ik in de afgelopen dagen heb gezien over mijn vermogen om met een team samen te werken, zijn onjuist, kwetsend en schadelijk."

Ocon spreekt tegen dat hij een slechte teamspeler zou zijn. "Vanaf mijn allereerste dag in de autosport heb ik deze sport met bescheidenheid, respect en professionaliteit benaderd. Die waarden zitten al vanaf jonge leeftijd in mij."

"Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen voor het moment in de 1e ronde in Monaco en ben blij dat het team een punt heeft gescoord in wat voor ons een moeilijk seizoen is. Ik heb respect voor Pierre als teamgenoot en als tegenstander. We hebben binnen het team altijd professioneel samengewerkt en dat zal zo blijven."