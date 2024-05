Okapi Aalst strikt ervaren Eddy Casteels: "Een coach met naam en faam"

Okapi Aalst legt zijn lot in handen van hoofdcoach Eddy Casteels (63). De ex-bondscoach van de Belgian Lions vindt zo na 6 jaar bij Leuven al een nieuwe uitdaging.

Eddy Casteels stond sinds 2018 aan het roer bij Leuven, maar zijn aflopende contract werd niet verlengd. Nu krijgt hij bij hekkensluiter Okapi Aalst een nieuwe uitdaging in de Belgische competitie.

"Onze club zocht een profiel met veel basketknowledge, vuur, passie voor het spel, ervaring en werkkracht", klinkt het. "Hij moet vooral passen bij het huidige project om jonge talenten beter en sterker te maken."

Zo kwam Aalst bij Casteels terecht. "Eddy Casteels is een coach met naam en faam binnen de Belgische basketbalwereld." Hij was onder meer bij Antwerp Giants, Oostende, Charleroi en de Nederlandse topclub Leiden aan de slag.

Casteels was ook jarenlang bondscoach van de Belgian Lions. "Hij had een aandeel in het ontbolsteren van vele Lions op Europees topniveau", klinkt het.

"Casteels indrukwekkend palmares typeert zijn winnaarsmentaliteit: 3x Belgisch kampioen, 2x Beker van België, 3x coach van het jaar en 4x het spelen van het EK met de Belgian Lions."

Casteels tekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een extra jaar. Dit seizoen eindigde Aalst op de laatste plek met amper 3 zeges op 20 wedstrijden.