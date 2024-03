Kristof Michiels volgt na dit seizoen Casteels op als coach van Leuven Bears: "Voelt als thuiskomen"

Terug naar het vertrouwde nest. Kristof Michiels zal na dit seizoen ex-bondscoach Eddy Casteels vervangen als hoofdcoach van de Leuven Bears. Zo gaat de Coach van het Jaar in 2022 aan de slag bij de club waar het voor hem begon als assistent. "Ik ben blij om terug in Leuven te zijn", zegt Michiels, die een contract voor drie seizoenen tekent.

12 jaar geleden zette Kristof Michiels (40) zijn eerste stappen in het trainersvak als assistent-coach bij de Leuven Bears.

Sindsdien ging het razendsnel voor de trainer. Na passages bij Limburg, Charleroi en Hasselt, werd hij anno 2021 hoofdcoach van Kangoeroes Mechelen. Een jaar later werd hij er verkozen tot Coach van het Jaar en werd hij assistent bij de Belgian Lions.

Maar begin deze maand zat het huwelijk tussen Michiels en Mechelen erop. Zo werd hij plots een kandidaat om voormalig bondscoach Eddy Casteels op te volgen bij Leuven, nadat hij zijn vertrek aankondigde aan het einde van het seizoen.

En zo geschiedde. "Ik ben blij om terug in Leuven te zijn. Het voelt als thuiskomen", reageert Michiels in een persbericht. "Dit is de omgeving en de ploeg waar het allemaal begon voor mij."