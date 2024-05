Gouden duo Doncic en Irving leidt Dallas voorbij Minnesota naar eerste NBA-finale sinds Nowitzki

vr 31 mei 2024 06:50

Dallas mag het in de NBA-finale opnemen tegen de Boston Celtics. De Mavericks klaarden in Game 5 de klus tegen de Minnesota Timberwolves (4-1), met dank aan het gouden duo Luka Doncic en Kyrie Irving, beiden goed voor 36 punten. De Sloveen werd ook verkozen tot MVP van de conferencefinale in het Westen.

Nadat het op een 3-0-voorsprong was gekomen tegen de Minnesota Timberwolves zat Dallas in de Conference Final van het Westen in een zetel. De Wolves van sterspeler Anthony Edwards konden nog even tegenspartelen tot 3-1, maar vrijdag deelden de Mavericks de genadeslag uit.



Voor eigen volk begonnen de Mavericks furieus aan Game 5, een slotoffensief van de Timberwolves haalde niets meer uit: 103-124. De Mavericks plaatsen zich zo voor de NBA-finale tegen de Boston Celtics, die op hun beurt vlot de maat namen van de Indiana Pacers.

Bij Dallas was er opnieuw een glansrol weggelegd voor het sterrenduo Luka Doncic en Kyrie Irving. Beide vedetten waren elk opnieuw goed voor 36 punten. Doncic werd na afloop van de Conference Final in het Westen ook uitgeroepen tot MVP.

Warm onthaal voor Irving

De Mavericks staan zo in hun derde NBA-finale uit de geschiedenis. De vorige twee behaalden ze in 2006 en 2011, in het tijdperk van de grote Dirk Nowitzki. De Duitse legende leidde Dallas bij de tweede poging naar een eerste kampioenschap.

Nu wacht voor de Mavericks een finale tegen recordkampioen Boston. De Celtics, met sterspelers Jayson Tatum en Jaylen Brown, walsten doorheen de play-offs en spelen voor hun eerste titel sinds 2008.

De NBA-finale begint op 6 juni in Boston. Irving, die de Celtics in 2019 in onmin verliet, mag zich aan een warm onthaal verwachten in Massachusetts. Boston hoopt voor de finalewedstrijden op een rentree van Kristaps Porzingis, die een maand aan de kant stond met een kuitblessure.