Boston is de 1e NBA-finalist na 4-0 tegen Indiana, Jaylen Brown is MVP van conferencefinale

Boston is de beste ploeg van de reguliere competitie. Het verloor in deze play-offs nog maar 2 wedstrijden. Eentje in de eerste ronde tegen Miami en eentje in de tweede ronde tegen Cleveland.



Het is de 23e finale in de geschiedenis van de legendarische Amerikaanse club, waarin het 17 keer de beste was. Dat record deelt het met de LA Lakers.



De vorige finale van de Celtics was in 2022, toen ze verloren van de Golden State Warriors van Stephen Curry. De laatste titel van Boston gaat terug tot 2008, gepakt met vedetten Kevin Garnett, Paul Pierce en Ray Allen.



De leiders bij het huidige Boston zijn Jaylen Brown en Jayson Tatum, die meegegroeid zijn sinds hun draft in respectievelijk 2016 en 2017.



Brown kreeg de trofee van MVP van de Eastern Conference Finals, waarin hij gemiddeld 31,25 punten haalde. Vannacht deed hij er 29 punten bij, waarvan 10 in het 4e kwart met 2 op 3 "bommen".



Brown was verrast met de trofee: "Want ik heb nog nooit iets gewonnen", lachte hij.



Boston kreeg het niet cadeau van Indiana, dat in het vierde kwart 9 punten uitliep (94-85). Het werd 100-95 op dik 4 minuten van het einde en 102-102 op 2'40". White velde het verdict op 43 seconden van het einde met een driepunter.