FOTO - Een vleugje blauw-zwart in Washington, met dank aan Belgian Cat Julie Vanloo: "Kampioenen!"

Reken maar dat de titel van Club Brugge afgelopen weekend gevierd is tot in de Verenigde Staten. Want Belgian Cat Julie Vanloo, die aan haar eerste weken in de WNBA bezig is, is immers een superfan van blauw-zwart. En wanneer je lievelingsclub dan ook nog eens de landstitel pakt, dan mag je al eens in een trainingsjack van blauw-zwart naar de training komen.