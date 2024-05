De sterren staan gunstiger dan ooit: wordt "eeuwige tweede" Thierry Neuville dit jaar wereldkampioen rally?

Vijf keer greep hij er net naast als vicewereldkampioen, maar dit jaar lijken alle sterren gunstig te staan. Onze landgenoot Thierry Neuville leidt in het wereldkampioenschap rally en het geloof is er. Wordt dit eindelijk het jaar van Neuville? Sporza Daily vraagt het aan zijn co-rijder Martijn Wydaeghe, kenner Gert Gommé en ex-rijder Freddy Loix.

"Het is een fantastisch seizoen tot nu toe voor Neuville. Er zijn vijf rally's gereden en al 24 punten voorsprong op de tweede, Elfyn Evans. Dat is onwaarschijnlijk, een volledige rally voorsprong", schat Gert Gommé de situatie van Thierry Neuville in.

Een gevoel dat ook zijn co-rijder deelt.



"De eerste zege in Monte Carlo - mét de maximale score - was een zoals in de boekjes. Die gaf meteen een hele boost voor onszelf en het team. Tot nu toe speelt het nieuwe puntensysteem wel in ons voordeel", zegt Martijn Wydaeghe.

Dat nieuwe puntensysteem gaat als volgt: de rijders verdienen al punten op zaterdag, terwijl het vroeger allemaal om de slotdag te doen was.

Neuville vindt zijn draai er goed in. Rijdt hij ook comfortabeler als leider in het wereldkampioenschap?

"Dan het is aan tegenstanders om extra te pushen en is een foutje sneller gemaakt. Zo staan we ook relaxter aan de start, maar de voorsprong kan ook snel weg zijn", zegt de gids van Neuville.