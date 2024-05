OH Leuven neemt afscheid van sterkhouder Marie Detruyer en coach Coenraets

Een dubbel afscheid bij de vrouwen van OH Leuven. Zowel sterkhouder Marie Detruyer als hoofdcoach Jimmy Coenraets zwaait de club na dit seizoen uit. Beiden kiezen voor een buitenlands avontuur na respectievelijk 4 en 5 jaar trouwe dienst. "Deze club heeft me gevormd tot wie ik ben", klinkt het dankbaar.

Op 12 juni 2021 maakte ze haar debuut voor de Red Flames in een wedstrijd tegen Luxemburg. In januari werd Detruyer nog knap tweede op de verkiezing van de Gouden Schoen, achter Tessa Wullaert. Ook op de Pro League Awards is de talentvolle midddenveldster één van de kanshebbers op de prijs van ‘speelster van het seizoen’.

Ik vind het jammer dat ik afscheid neem zonder prijs, want dat blijft een leegte in mijn periode bij de club.

Ook hoofdcoach Jimmy Coenraets kiest na vijf seizoenen voor een buitenlands experiment.

“Het was niet makkelijk voor mij om de keuze te maken om de club te verlaten. Ik ben OH Leuven ontzettend dankbaar voor de mooie momenten en kansen die ik gekregen heb, maar het is nu aan iemand anders om zijn of haar impact na te laten op deze mooie club."

"Ik vind het jammer dat ik afscheid neem zonder prijs, want dat blijft een leegte in mijn periode bij de club. Hopelijk krijgt OH Leuven wat het verdient en dat zijn prijzen. Ik leef van uitdagingen. Deze trein passeerde en ik moest erop springen."

"Het is voor mij een hele mooie en goede stap, die ik mede dankzij OH Leuven kan zetten,” besluit Jimmy Coenraets die ook Sam Lismont meeneemt. Sam was Video Analyst bij OH Leuven Women en OH Leuven U23.