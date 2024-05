De laatste Extra Time van het seizoen gemist? Kijk naar de passage van kampioenenmaker Nicky Hayen

Het doek is gevallen over het seizoen, maar Extra Time had nog heel wat om te bespreken na de spannende slotspeeldag. Dat deed Filip Joos met kampioenenmaker Nicky Hayen. De T1 van Club Brugge kreeg vragen over zijn isolatie in Jan Breydel en hét bepalende VAR-moment. Het gezelschap aan tafel was Franky Van der Elst en Youri Mulder.