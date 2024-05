Cameron Vandenbroucke verbaast zichzelf op 20 km door Brussel: "Mijn volgende doel is Tim (Merlier) verslaan"

di 28 mei 2024 11:58

De dag waarop Tim Merlier naar zijn 3e ritzege in de Giro flitste, liep vriendin Cameron Vandenbroucke een knappe tijd op de 20 kilometer door Brussel. "Mijn volgende doel is Tim kloppen in de stratenloop van Ploegsteert."

"Ik hoop dat Tim trots is op mij." Cameron Vandenbroucke (25) was zondag een van de 45.000 dappere lopers die de stortregen en het lastige parcours trotseerden van de 20 kilometer door Brussel.



En hoe: de dochter van ex-wielrenner Frank Vandenbroucke bereikte het Jubelpark na 1u22'02". Net geen 15 km/u.



"Ik ben nog maar 3 maanden aan het trainen en had nog nooit zo'n lange afstand gelopen. Het ging beter dan verwacht."

Toptalent bij de jeugd

In haar jeugdjaren leek Vandenbroucke voorbestemd voor een mooie atletiekcarrière. "Ik behaalde meerdere titels in het veldlopen, op de piste en indoor. Vooral de 800 meter was mijn ding, als 16-jarige liep ik ongeveer dezelfde tijd als Elise Vanderelst, de beste Belgische in mijn categorie." Maar een aanrijding op training schoot haar atletiekcarrière aan diggelen. "Ik was aan het lopen met mijn nicht, die een eindje achterop lag. Toen ik rechtsomkeer maakte, liep ik een beetje op een weg en kwam er een auto aan." "Ik werd aangereden en brak mijn enkel."

Ik heb altijd graag gelopen. Koersen was niet mijn ding. Cameron Vandenbroucke

Na haar operatie en revalidatie probeerde Vandenbroucke het lopen meermaals weer op te pikken. "Maar na 1 à 2 maanden geraakte ik telkens weer geblesseerd. Daarna ben ik beginnen te koersen, maar dat was niet mijn ding."



Maar een jaar na de geboorte van zoontje Jules begon het weer te kriebelen. "Ik had een tijdje niet meer aan sport gedaan en had opnieuw zin om stratenlopen te doen." Vandenbroucke is voorzichtig ambitieus. "Ik wil in augustus graag een 3.000 meter op de piste lopen in Waregem. Ik wil ook graag meedoen aan het BK in Lokeren en daar een mooie tijd lopen." Op langere termijn hoopt de partner van Tim Merlier vooral blessurevrij te blijven en de trainingskilometers op te drijven. "Dan kan ik over enkele jaren misschien meedoen voor de medaillies op het BK. Al weet ik niet of dat haalbaar is. Maar ik heb altijd gelopen en ik voel dat de basisconditie niet weg is."

Cameron Vandenbroucke op training met Tim Merlier en Damien Touzé.

Weddenschap met Merlier en Van Lerberghe